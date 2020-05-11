الجزائر تسمح بعودة استيراد السيارات

قررت الحكومة الجزائرية، السماح باستيراد السيارات بعد أن أخفق الحظر في تخفيض فاتورة الاستيراد، فيما تحاول كبح الإنفاق للتعامل مع انخفاض عائدات الطاقة.وقالت الحكومة: «إن خطة السماح لتجار السيارات باستئناف الاستيراد تمت الموافقة عليها في اجتماع لمجلس الوزراء وبحضور رئيس البلاد عبد المجيد تبون».وتمت المصادقة على الحظر في عام 2014، في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.وجاء قرار وقف الاستيراد بعد ارتفاع فاتورة الواردات تزامنًا مع انخفاض عائدات الطاقة إثر تراجع أسعار النفط الخام العالمية.