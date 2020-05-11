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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أزمة سياسية تواجه بولندا بعد فشل تنظيم انتخابات الرئاسة عن بعد

الإثنين 11/مايو/2020 - 01:43 ص
الانتخابات في بولندا
الانتخابات في بولندا
وكالات
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أعلنت لجنة الانتخابات في بولندا أن، انتخابات الرئاسة التي كانت مقررة أمس الأحد عبر البريد، لم تتم، على خلفية خلافات سياسية بين الائتلاف الحاكم والمعارضة.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أكدت اللجنة رسميًا أن "التصويت للاختيار بين المرشحين في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 10 مايو 2020، لم يكن ممكنًا"، موضحة أن "استحالة الإدلاء بالصوت تعني استحالة التصويت بسبب نقص المرشحين".

وقال النائب توماس تريلا عبر "فيسبوك" تعليقًا على الوضع: "اليوم يوم انتخابات دون اقتراع".

ونظمت "حركة المواطنين من أجل الجمهورية البولندية" تظاهرة في العاصمة وارسو للمطالبة بإصلاح عميق للدولة.

وقال القيادي في الحركة باول كاسبرجاك إن، "الدولة عاجزة عن تنظيم انتخابات مقررة اليوم".

وللخروج من المأزق دعا السياسي اليساري كريستوف غاوكوفسكي جميع الأحزاب السياسية إلى المشاركة في مائدة مستديرة "للوصول إلى طريقة لتنظيم انتخابات عادلة ونزيهة".

وعبرت أغلب تشكيلات المعارضة عن قبولها للدعوة واستعدادها للاجتماع الأربعاء المقبل، غير أن "حزب القانون والعدالة" الحاكم رفض المشاركة فيه.

وقال زعيم الحزب الحاكم ياروسلاف كاتشينسكي إن، الحل من هذا المأزق السياسي سيتم بحثه الأربعاء.

وبموجب قانون الانتخابات في بولندا، تبقى أمام رئيس مجلس النواب الآن 14 يومًا لتحديد موعد جديد للانتخابات التي يجب تنظيمها في غضون 60 يوما.

والجمعة الماضي، أعلنت اللجنة إلغاء الانتخابات بعد أن واعتمد قانون في 16 أبريل الماضي بشأن إجراءات مواجهة فيروس كورونا، وبموجبه تم تعليق صلاحيات لجنة الانتخابات المتعلقة بإصدار أوراق الاقتراع.

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