العليا للأخوة الإنسانية تطلق مؤتمرًا عن بعد للصلاة من أجل الإنسانية

تعقد اللجنة الدولية العليا للأخوة الإنسانية، مساء اليوم الاثنين، مؤتمرًا صحفيًا عن بعد عبر تطبيق زووم، في إطار رسالتها إلى كل شعوب العالم للصلاة والدعاءُ من أجل أن يرفع الله الوباء والبلاء عن البشرية يوم 14 مايو الجارى والتي لاقت ترحيب كبير من العديد الشخصيات الدينية والسياسة في العديد من دول العالم.وتفاعل عدد كبير من رجال الدين وعلماء وسياسيين وملوك ورؤساء للدعوة، معربين عن اشادتهم بتلك الدعوة الفريدة من نوعها التى تجمع البشرية تحت مظلة واحدة، وهي انقاذ الإنسان من خطر ذلك الوباء دون النظر إلى عرقه أو لونه أو جنسه أو دينه.يذكر أن، اللجنة العليا للأخوة الإنسانية كانت قد أصدرت بيانًا دعت فيه القيادات الدينية وجموع الناس حول العالم للصلاة والصيام والدعاء من أجل الإنسانية يوم الخميس 14مايو 2020، وأعلن قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وعدد الكبير من الشخصيات الدينية والسياسية والمجتمعية ترحيبهم ومشاركتهم في هذا الحدث العالمي.