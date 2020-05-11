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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حصيلة كورونا المستجد أكثر من 280 ألف وفاة فى العالم

الإثنين 11/مايو/2020 - 07:05 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أودى فيروس كورونا المستجدّ بأكثر من 280693 شخصًا حول العالم منذ ظهر في الصين في ديسمبر، حسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس الساعة 19،00 ت ج استنادًا إلى مصادر رسميّة.

وسُجّلت رسميًّا أكثر من 4070660 إصابة في 195 بلدًا ومنطقة ولا تعكس الإحصاءات إلّا جزءًا من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولًا عدّة لا تجري فحوصًا لكشف الفيروس إلا للحالات الأخطر، وبين هذه الحالات، أُعلن تعافي 1354100 مصاب على الأقلّ.

ومنذ الإحصاء الذي أُجرى في الأمس الساعة 19،00 ت.ج، تمّ إحصاء 4247 وفاة و85519 إصابة جديدة في العالم، والدول التي سجّلت أعلى حصيلة وفيّات جديدة هي الولايات المتحدة (1314) تليها البرازيل (730) والاكوادور (410).

وسجّلت الولايات المتحدة التي ظهر فيها الوباء بداية فبراير، أعلى حصيلة إجماليّة للوفيّات بلغت 79058 من بين 1321223 إصابة، وأعلِن تعافي 212534 شخصًا على الأقلّ.

وتحتلّ بريطانيا المرتبة الثانية بتسجيلها 31855 وفاة من بين 219183 إصابة، وتليها إيطاليا مع 30560 وفاة (219070 إصابة). وتحلّ إسبانيا رابعةً مع 26621 وفاة (224390 إصابة)، ومن ثمّ فرنسا مع 26380 وفاة (176658 إصابة).

بين الدول الأكثر تضرّرًا، سجّلت بلجيكا أعلى عدد وفيّات مقارنة بعدد السكّان، مع 75 وفاة لكلّ 100 ألف شخص، تليها إسبانيا (57) ثم إيطاليا (51) والمملكة المتحدة (47) وفرنسا (40).

وحتّى اليوم، أعلنت الصين (بدون ماكاو وهونج كونج) 4633 وفاة و82901 إصابة، بينما تعافى 78120 شخصًا.

وسجّلت أوروبا 156111 وفاة من بين مليون و731 الف و314 إصابة حتّى الآن.

وبلغ عدد الوفيّات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا معا 83868 من بين مليون و389 ألفًا و226 إصابة.

وسجّلت أميركا اللاتينيّة والكاريبي 20167 وفاة من بين 361 ألفًا و642 إصابة، وآسيا 10576 وفاة (292561 إصابة)، والشرق الأوسط 7585 وفاة (225379 إصابة)، وإفريقيا 2161 وفاة (62266 إصابة)، وأوقيانيا 125 وفاة (8276 إصابة).

أُعدّت هذه الحصيلة استنادًا إلى بيانات جمعتها مكاتب فرانس برس من السلطات الوطنية المختصّة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.

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