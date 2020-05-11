تفاصيل الحلقة 18 من مسلسل «الفتوة»

بدأت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل الفتوة الذي يقوم ببطولته النجم ياسر جلال، ويعرض في السباق الرمضاني الحالي على قناة الحياة الحمراء في الساعه الثانية عشر صباح كل يوم؛ وذلك بمشهد جمع كل من عبده ابن سيد اللبان الشخصية التي يقدمها الفنان الشاب محمود عمرو ياسين، وابنه حسن الجبالي الشخصية التي تقدمها الفنانة ليلى أحمد زاهر للحديث عن الزواج، بينما شاهدها زوج عمتها الشخصية التي يقدمها الفنان محمود حافظ.واستمرت الحلقة بمشهد جمع كل من زينب الفنانة مها نصار ووالدتها «حرية» الفنانة أنغام سالوسة حيث عادة الأولي إلي بيتها وبين حسن الجبالي شقيقها بعد خلاف دار بينها وبين «فضل» الفنان محمود حافظ زوجها؛ بعدما علمت أنه كان علي علاقة مع واحدة أخري وهي الشخصية التي تقدمها الفنانة غادة طلعت؛ لتقوم «زينب» بالاعتذار لوالدتها.وجمع مشهد بين «سيد اللبان» الفنان رياض الخولي، والمعلم «عزمي أبو شديد» الفنان أحمد صلاح حسني للحديث عن عودة «ليل» الفنانة مي عمر إلي طليقها ليكشف اللبان لعزمي أبو شديد أن «ليل» شقيقته علي علاقة مع حسن الجبالي ليؤكد «اللبان» أنه سوف يتخلص من حسن الجبالي ويقتله.وأثناء عودة «أحباب» والدة «ليل» إلي منزلها وخروج «حسيبه» الفنانة عايدة رياض تم قتل «أحباب» داخل منزل «صابر أبو شديد» الفنان أحمد خليل فتوة الجمالية فيما حاولوا أن ينقذوها.وقام سيد اللبان بإرسال عدد من المشاديد لقتل حسن الجبالي ولكنه قام بضربهم، بينما قام أحد أقارب سيد اللبان بالتواجد أيضًا من أجل قتل «حسن»، بينما قام صابر أبو شديد بالدفاع عنه إلا ليقتل مكانه ويحضر عزمي أبو شديد نجله ليري والده الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد خليل مقتولًا بالسكين، بينما قال لحسن الجبالي قبل ووفاته «ليل أمانة في رقبتك.. دافعت عنك زي ما أبوك أحمد الجبالي وصاني».يذكر أن مسلسل الفتوة يقوم ببطولته النجم ياسر جلال، ويشارك في بطولته كل من الفنانة مي عمر، ونجلاء بدر، وأحمد صلاح حسني، وأحمد خليل، ورياض الخولي، وعبدالرحمن القليوبي، وأحلام الجريتلي، ومجدي فكري، وعادل الفار، وآخرون.