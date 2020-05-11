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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

للمرة الرابعة.. «الأرثوذكسية» تنشر مجلة الكرازة إلكترونيًا

الإثنين 11/مايو/2020 - 01:12 ص
الأرثوذكسية
الأرثوذكسية
مونيكا جرجس
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تبدأ مجلة الكرازة التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، طرح العدد الأحدث لها إلكترونيًا، اليوم الإثنين، وذلك عبر صفحتها وصفحة المتحدث الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية على موقع "فيس بوك".

وقالت المجلة في بيانا لها: "نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد وبسبب حظر التجوال المفروض الآن، وانتشار فيروس كورونا فقد تقرر نشر العدد الجديد من مجلة الكرازة ـ العدد 18 و17 ـ إلكترونيًا على صفحة المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وبر صفحة المجلة على فيس بوك وذلك يوم الإثنين 11 مايو".

ومجلة الكرازة أسسها قداسة البابا شنودة الثالث البطريرك الـ 117، عقب رسامته أسقفا للتعليم عام 1965، وذلك من مقر الكلية الإكليريكية وكانت تصدر شهريًا.

وتوقفت مجلة الكرازة لفترة عقب الخلاف الذي نشب بين الأنبا شنودة، أسقف التعليم والبابا كيرلس السادس البطريرك الـ116 آنذاك؛ وبدأت تصدر أسبوعيا عندما تولى البابا شنودة الثالث السدة المرقسية عام 1971.

وفي عام 1985 بدأت تصدر المجلة نصف شهرية، واستمر البابا شنودة الثالث في تولي رئاستها حتى وفاته في مارس 2012، وعندما تولى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ السدة المرقسية عام 2012، أسند المجلة إلى الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا وأبو قرقاص، ليصبح رئيس تحريرها.

وتحتفل حاليًا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالخماسين المقدسة والتى تستمر حتى عيد العنصرة، والذي يحل في يونيو المقبل، وتغلق الكنائس في فترة الخماسين المقدسة، أبوابها كاستثناء وفقا لقرارات البابا تواضروس الثاني، بسبب انتشار جائحه كورونا المستجد.

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