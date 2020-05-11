عمرو أديب يكشف أكاذيب قنوات الإخوان بشأن دخول ابنه الحجر الصحى (فيديو)
الإثنين 11/مايو/2020 - 01:48 ص
أحلام عبدالرحمنطباعة
رد الإعلامي عمرو أديب، على استغلال قناة الجزيرة وقنوات الإخوان الإعلامية لواقعة خضوع ابنه نور للحجر الصحي بالمجان في فندق الميرديان.
وقال "أديب"، خلال تقديم برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر":"ابني كان من العالقين في لندن، وكان من الوفد الثاني الذي وصل وقضى الحجر الصحي في فندق الميريديان، وتحملت الدولة النفقات".
وعرض أديب صورة من إيصال تبرعه لصندوق تحيا مصر.
وقال "أديب"، خلال تقديم برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر":"ابني كان من العالقين في لندن، وكان من الوفد الثاني الذي وصل وقضى الحجر الصحي في فندق الميريديان، وتحملت الدولة النفقات".
عمرو أديب يكشف تفاصيل خضوع ابنه للحجر الصحيوأضاف أديب: "ابن عمرو أديب محدش صرف عليه مليم، أنا قلت مينفعش الناس القادرة متدفعش، وقبل ابني ما يخلص حجره بيومين، كنت مورد لصندوق تحيا مصر 250 ألف جنيه، 10 أضعاف قيمة نفقاته".
وأردف: "عمرو أديب لم يقرر أن يخرج ابنه من الحجر، ابني راح الأوتيل قعد الـ 14 يوم كاملين، ولأن الدولة أخذت قرار إن محدش يدفع، أنا تبرعت بأضعاف المبلغ المستحق لصندوق تحيا مصر".
وعرض أديب صورة من إيصال تبرعه لصندوق تحيا مصر.