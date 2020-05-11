مدمرة إيرانية تقصف سفينة بالخطأ ومقتل عشرات الجنود

أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، بأن مدمرة تابعة للجيش الإيراني قصفت بالخطأ سفينة حربية إيرانية، وسط أنباء نقلتها وسائل إعلام عن مقتل عشرات الجنود.وأوضحت الوكالة الرسمية أن استهداف سفينة الإمداد الحربية الإيرانية "كوناراك" تم خلال مناورة في مياه بحر عمان.ووفقا لتقارير نشرها صحفيون محليون على وسائل التواصل الاجتماعي، تم استهداف فرقاطة كينارك بصاروخ أطلقته فرقاطة جمران يوم الأحد، وذلك بحسب شبكة "روسيا اليومRT".وأضافت التقارير أنه جرى نقل الطاقم المتضرر من السفينة إلى ميناء تشابهار، ولم يتم الإعلان حتى الآن عن حصيلة القتلى الرسمية.