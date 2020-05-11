أخبار منحة العمالة غير المنتظمة 2020 الدفعة الثانية.. رابط وزارة القوى العاملة

ننشر تفاصيل أخبار منحة العمالة غير المنتظمة 2020 الدفعة الثانية وكذلك رابط وزارة القوى العاملة بالتفصيل حيث نشرت بعض الأخبار خلال الفترة الماضية وخصوصًا في آخر يومين، عن فتح باب التسجيل للعمالة للتسجيل في منحة الـ500 جنيه من قبل الوزارة، الأمر الذي جعل الوزارة تنفي فتح باب التسجيل مجددًا، وتؤكدا على استمرارها في صرف جميع المستحقات في توقيتاتها.

منحة العمالة غير المنتظمة 2020 الدفعة الثانية

اتجه المواطنون الذين يستحقون المنحة إلى صرف المستحقات في جميع المحافظات، ففي الفترة الماضية نشرت بعض المواقع الإلكترونية عن وجود فرصة لتسجيل في المنحة الـ500 جنيه مرة أخرى لمن لم يستطيعوا التمكن من العمالة التسجيل في البداية، ولكن هي ليست إلا أخبار كاذبة حيث أصدرت وزارة القوى العاملة بعد انتشار الشائعات، نفي رسمي عن المصادر والمواقع المعلنة بذلك، وأكدت بأنه لم يتم فتح باب التسجيل مرة ثانية ولا يوجد أي مبادرة، خصوصًا بعد أن أصبحت عدد الطلبات أكثر من مليون ونصف المليون مواطن، تم فرز وتقييم طلباتهم، وتم بدء الصرف للدفعات الثلاثة للمستحقين.





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وفي هذا السياق، أوضحت الوزارة في بيان رسمي، نفيها عن فتح باب التسجيل لمنحة الـ500 جنيه المتعلّقة بالعمالة غير المنتظمة للمرة الثالثة لتأكيد أنها مجرد أكاذيب، يجب أخذ الحذر من تلك المواقع المزيفة ومن أخبارها على مواقع التواصل الاجتماعي.





وأوضحت الوزارة في بيان لها، بأنه لا يوجد أي أرقام لاستعلام عن أحقية حصول الأشخاص على منحة الـ500 جنيه من عدم حصوله، مؤكدة أنه لا يوجد سوى الخط الساخن 142 المعلن من وزارة الاتصالات للاستعلام عن أي معلومات عن الخدمات.





ومن هذا الجانب، أكدت الوزارة، على أنه سوف يتم إرسال رسالة للمستحقّ على هاتفه المحمول عبر رقم 2030 قبل موعد بـ24ساعة، ومن خلال هذه الرسالة يوجد بها توضيح لمكان وموعد صرف منحة ال500 جنيه.

كما حدث تعديل في مواعيد صرف منحة الـ500 جنيه المتعلقة بالعمالة، حيث تلقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بيانا من وزير الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، يوضح فيه بتعديل مواعيد الصرف التي حددها رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساندة العمالة المتضررة.





والتعديل للمتخلفين عن صرف المنحة في المرحلة الأولى والثانية، ليصبح في الفترة من 11 مايو وحتى 14 مايو 2020 عبر فروع البريد المصري أو بنوك التنمية والائتمان الزراعي، كبديل من 6 مايو إلى 10مايو 2020 التي كانت معلنة من قبل، وذلك لصرف المعاشات.

رابط وزارة القوى العاملة

واستمرت لمدة أربعة أيام، وفتح باب صرف منحة الـ 500 جنيه للمرحلة الثانية في 26 أبريل الماضي أيضاً، والدفعة الثانية يتم استلامها خلال شهر مايو الحالي، والدفعة الثالثة خلال شهر يونيو القادم. بدأت الوزارة فتح باب صرف منحة ال500 جنيه للمرحلة الأولى من يوم 13 أبريل الماضي وذلك بعد التسجيل من خلال رابط وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg



