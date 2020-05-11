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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الحلقة 17 من «كريزى تاكسى».. سائق يطلب من ركابه عمل تحليل المخدرات بدلًا منه

الإثنين 11/مايو/2020 - 01:06 ص
كريزى تاكسى
كريزى تاكسى
دعاء عبد المقصود
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«حسن دبشة» هو الشخصية التي قدمها الفنان إبراهيم السمان في الحلقة 17 من الجزء الثاني من برنامج «كريزي تاكسي» المعروض على قناة الحياة، وهو سائق تاكسي مدمن مخدرات، وقبل أن يتحرك بالتاكسي أخذ بعض حبوب الترامادول، ليصله تليفون من أحد السائقين يخبره أن هناك مجموعة من الكمائن على الطريق يقمون بعمل تحاليل مخدرات للسائقين، فيقوم بأغرب طلب للركاب وهو أن يقوم بإعطائه عينة للتحليل بدلًا منه في حال أوقفهم أحد الكمائن، ثم يستضيف سائق زميله ويحاولان الاثنان أن يجبرا الراكب على إعطاءهما للتحليل، مما يثير قلق الركاب منهم وتوترهم ويبدأون في الاعتداء على السائق فيخبرهم أنه مجرد مقلب وأنهم يهزرون معه.

الجزء الثاني من برنامج «كريزي تاكسي» الذي يعرض على قناة الحياة من إخراج منار زين، ومن إنتاج شركة يالوتيب، وهو أول إنتاجاتها التلفزيونية، ويأتي الجزء الثاني من البرنامج هذا العام بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من البرنامج العام الماضي.

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