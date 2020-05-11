الاتصالات: 23 ألف شكوى ضد شركات الإنترنت خلال الربع الأول من 2020

كشف تقرير صادرعن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حول استجابة شركات المحمول لشكاوى مستخدمي الاتصالات في مصر، عن أن إجمالي عدد الشكاوى التي تم تسجيلها ضد الشركة المصرية للاتصالات بالسوق المحلية بلغت نحو 10693 شكوى خلال الربع الاول للعام الجاري.وأكد التقرير الذي حصلت «الدستور» علي نسخه منه، أن الشكاوى توزعت بنحو 74% من انقطاع الخدمة و13% شكاوى من جودة الخدمة، و9% شكاوى خاصة بتوصيل الخدمة، 2% شكاوى خاصة بحساب الاستهلاك والفواتير، مشيرًا إلى أنه تم الاستجابة وحل نسبة 97.25% منها بعد التصعيد للجهاز القومي للاتصالات، ويستغرق متوسط وقت حل الشكوى نحو 7.35 يوم.وقال التقرير، إن عدد شكاوى مستخدمي الإنترنت الأرضي بلغت 23.336 شكوى، منها 53% جاءت من نصيب المصرية للاتصالات، و20% جاءت من نصيب فودافون مصر، و16% جاءت من نصيب أورنج مصر، و10% جاءت من نصيب اتصالات مصر، وبلغت نسبة استجابة الشركات لحلها بعد التصعيد للجهاز القومي للاتصالات 100% لكل الشركات فيما عدا أورنج 98%، ويستغرق متوسط وقت حل الشكوى نحو 4.8 يوم.وأشار التقرير إلى أن شركة فودافون مصر سجلت نحو 4780 شكوى بخدمات الإنترنت الأرضي فائق السرعة ADSL خلال الربع الأول، 40 % من الشكاوي حجز الخط دون تعاقد، و17% من الشكاوي الغاء الخدمة، و14 % من الشكاوي خدمة عملاء، و10 % من الشكاوي انقطاع الخدمة، و8 % من الشكاوي جودة الخدمة، ويستغرق متوسط وقت حل الشكوي نحو 3.4 يوم.وقال التقرير، إن شركة اورنج مصر سجلت نحو 3709 شكوى بخدمات الإنترنت الأرضي فائق السرعة ADSL خلال الربع الأول، 25 % من الشكاوي انقطاع الخدمة، و19 % من الشكاوي جودة الخدمة، و18 % من الشكاوى حجز الخط بدون تعاقد، و9 % من الشكاوي توصيل الخدمة، و8% من الشكاوي إلغاء الخدمة، ويستغرق متوسط وقت حل الشكوي نحو 3.7 يوم.وأوضح التقرير، أن شركة اتصالات مصر استحوذت على نحو 2414 شكوي، 78% من الشكاوي حجز الخط بدون تعاقد، و6% من الشكاوى حساب الاستهلاك والفواتير، و4 % من الشكاوي إلغاء الخدمة، و2% من الشكاوي توصيل الخدمة، و2 % من الشكاوي خدمة العملاء، ويستغرق متوسط وقت حل الشكوي نحو 2.4 يوم.وقال التقرير، إن الشركة المصرية للاتصالات استحوذت على 12433 شكوى، منها 40 % من الشكاوي جودة الخدمة، و28 % من الشكاوي انقطاع الخدمة، و10 % من الشكاوي إلغاء الخدمة، و7 % من الشكاوي توصيل خدمة جديدة، و5 % من الشكاوي حساب الاستهلاك والفواتير، ويستغرق متوسط وقت حل الشكوى نحو 6.2 يوم.وقال التقرير، إن إجمالي عدد الشكاوي التي استقبلها الجهاز القومي للاتصالات من خدمات المحمول والإنترنت والتليفون الأرضي بلغت نحو 52038 شكوى خلال الربع الأول للعام الجاري، في حين تم الانتهاء من حل نحو 50549 شكوى منها بنسبة 97%.يذكر ان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أعلنت أن عدد مشتركي الإنترنت الأرضي «فائق السرعة» ADSL بلغ نحو 7.24 مليون مشترك خلال يناير 2020، مقارنة بنحو 6.62 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2019 بزيادة قدرها نحو 620 ألف مسترك بنسبة نمو سنوية بلغت 9.37 % وبتراجع شهري بلغ 0.82 %، حيث سجل خلال ديسمبر الماضي نحو 7.30 مليون مشترك.في حين بلغ إجمالي عدد مشتركي التليفون الأرضي نحو 9.10 مليون مشترك خلال يناير الماضي، مقارنة بنحو 8.15 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2019 بزيادة سنوية قدرها 950 ألف مشترك جديد بمعدل نمو سنوي 11.66 % وشهري 3.9 % حيث سجل خلال ديسمبر الماضي نحو 8.76 مليون مشترك وبلغ إجمالي سعة السنترالات نحو 24.89 مليون خط أرضي، مقابل 21.14 مليون خط عن نفس الفترة عام 2019 بزيادة بلغت 3.75 مليون خط بمعدل نمو 17.70 % سنويًا، في حين انخفض شهريًا بنحو 1.33 % حيث سجل في شهر ديسمبر 25.22 مليون خط أرضي.