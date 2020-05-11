أمريكا تسجل مليون و300 ألف إصابة بـ«كورونا»

سجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها 1300696 حالة إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، بزيادة 26660 حالة عن الرقم السابق، وقالت إن عدد حالات الوفاة زاد1737 حالة لتصبح 78771 حالة.وتمثل أرقام المراكز الأمريكية ما تم تسجيله حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (20:00 بتوقيت جرينتش) ولا تعكس أرقام المراكز بالضرورة الحالات في كل ولاية بمفردها.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.