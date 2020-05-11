مسؤول: السعودية ستكون ضمن أكبر المراكز المالية في العالم عام 2030

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن، القطاع المالي في السعودية سيكون ضمن أكبر المراكز المالية في العالم بحلول عام.2030جاء ذلك خلال تعليق الجدعان على صدور التقرير السنوي لبرنامج تطوير القطاع المالي.وذكر الجدعان، في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين "ماضون من خلال مبادرات البرنامج في تمكين قطاع المملكة المالي ليكون ضمن أكبر مراكز مالية في العالم بحلول عام 2030، رغم التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19)".وتأتي تصريحات الوزير السعودي بعد حوالي أسبوع من قوله "إن حكومة المملكة قد تتخذ إجراءات مالية صارمة وشديدة جدًا وقد تكون مؤلمة كذلك، في سبيل مكافحة تداعيات جائحة فيروس كورونا".