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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

محافظ دمياط تكشف كلمة السر فى السيطرة على فيروس كورونا (فيديو)

الإثنين 11/مايو/2020 - 12:42 ص
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
سناء إسماعيل
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كشفت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عن تحركات المحافظة وخطتها التي نجحت من خلالها في السيطرة على فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وقالت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إن المحافظة سجلت اليوم حالتين مصابتين بفيروس كورونا بعد تسجيل حالة واحدة أمس وصفر إصابات الأيام السابقة وهو معدل جيد.

وأضافت أن العمل من خلال منظومة عمل جماعي جاء من بداية الأزمة مع الصحة وفرق الرصد والتتبع، وكلمة السر كانت تتبع المخالطين بالكامل سواء في الأسرة أو خارجها مباشرين وغير مباشرين وعزلهم جميعًا لمدة 14 يوم، وكان يتم حجز المشتبه فيهم في مستشفيات الحميات والصدر والتفرقة بين المصابين قبل ظهور نتيجة التحاليل.

وتابعت الدكتورة منال عوض، أن المحافظة أنشأت قاعدة بيانات لكل المصابين، وتم عمل شجرة مخالطين وعزل لبعض المنازل، وتم وضع فرد أمن على كل بيت معزول بحيث لا يسمح لأي فرد بالنزول على أن يتم توصيل الاحتياجات عن طريق وزارة التضامن الاجتماعي.

وأوضحت أنه تم الكشف على الفرق الطبية وتجهيزهم وتدريبهم، وتم تفعيل الحجر الصحي في الميناء بعزل أي فرد يأتي من الميناء، ويتم عزلهم في إحدى المدارس القريبة من الميناء.

وعن الإجراءات التي اتخذتها للحد من انتشار الفيروس قائلة: «تم فرض إجراءات قاسية في المناسبات وإغلاق الشواطئ والفنادق بالكامل في شم النسيم، وكان التحرك منذ ظهور أول حالة ظهرت في 7 مارس».

وطالبت المواطنين بزيادة الانضباط حتى يتم الحفاظ على ما تم انجازه، مؤكدة اتخاذها قرارًا بإغلاق الشواطئ في عيد الفطر المبارك.

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