نائب الرئيس الأمريكى يعزل نفسه بعد تشخيص إصابة مساعده بكورونا

قال مراسل وكالة أنباء بلومبيرج إن، مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي سيبقى في عزل ذاتي بعيدًا عن البيت الأبيض بعد تشخيص إصابة إحدى مساعداته بفيروس كورونا.وأضاف أن الاختبارات أثبتت مرارًا، عدم إصابة بنس بكوفيد-19 وهو المرض التنفسي الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب للتعليق.يشار إلى أن، فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.