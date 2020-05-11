رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 11 مايو 2020 الموافق 18 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نائب الرئيس الأمريكى يعزل نفسه بعد تشخيص إصابة مساعده بكورونا

الإثنين 11/مايو/2020 - 12:35 ص
نائب الرئيس الأمريكي
نائب الرئيس الأمريكي
وكالات
طباعة
قال مراسل وكالة أنباء بلومبيرج إن، مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي سيبقى في عزل ذاتي بعيدًا عن البيت الأبيض بعد تشخيص إصابة إحدى مساعداته بفيروس كورونا.

وأضاف أن الاختبارات أثبتت مرارًا، عدم إصابة بنس بكوفيد-19 وهو المرض التنفسي الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب للتعليق.

يشار إلى أن، فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

موضوعات متعلقة

برلمانية تطالب بحظر تجوال كامل: لا يمكن التعويل على وعي المواطن

هجوم إيرانى على منشآت حيوية إسرائيلية

النائب العام يصدر قرارات جديدة بشأن تنظيم العمل في النيابات

شفاء 11 حالة جديدة من كورونا في أسوان

الصور

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

image description

السيسي يتفقد بعض المشروعات القومية في القاهرة

image description

آخر قمر عملاق فى 2020

image description

استمرار سوق قرية المتانية في العياط

الأكثر قراءة

النائب العام يصدر قرارات جديدة بشأن تنظيم العمل في النيابات

حقيقة إصابة جميع الموظفين ببنك القاهرة فرع طلعت حرب بفيروس كورونا

تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة.. بالرقم القومى الاستعلام عن صرف الـ500 جنيه

مسلسل الاختيار الحلقة 17.. حزن منسي بعد رحيل والده

إنفوجراف

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

image description

«المرور» تنظم حملة توعية لتجنب الحوادث (إنفوجراف)

image description

المايسترو صالح سليم.. الأب الروحى للأهلى (إنفوجراف)

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

أغرب حكاية عن فوازير رمضان.. قدمها فنان كبير بـ«بدلات رقص وملايات لف»

أسرار علاقة تحية كاريوكا بالرؤساء.. عبد الناصر أوصى بها خيرًا والسادات اختبأ عند أهلها

سر الأمنية الأخيرة لـ فريد الأطرش في مرضه.. حققها جمال عبد الناصر

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

تحذيرات من أن يؤدي تفشي كورونا لتحويل الموارد المخصصة لمكافحة الأمراض الفتاكة

طبيب يوضح العلاقة بين الجلطة الدماغية وفيروس كورونا

فحص طبي لـ 5.4 مليون روسي للكشف عن كورونا

ألمانيا: لا مشكلة في زيارة الأجداد مع الالتزام بقواعد السلامة الصحية

منوعات

وقت الصلاة 2020 في محافظات مصر.. كيفية تحديد اتجاه القبلة

تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة.. بالرقم القومى الاستعلام عن صرف الـ500 جنيه

طريقة رفع البحث على المنصة التعليمية إدمودو Edmodo

لا مكان لمرضى جدد.. كورونا يعصف بالمكسيك

مقالات الرأي
ماجد حبته
لماذا قتل السراج رئيس مخابراته؟
د.كريمة الحفناوى
محنة كورونا وضرورة تعبئة الموارد المحلية
د. منى حلمى
مات بكِلية متعددة الأكياس.. وعاش بشخصية متعددة المواهب
ماجد حبته
كورونا قد يصبح وديعًا!
المزيد

الثقافة

مؤسسة شمس للنشر تطرح رواية «يا ناردين: هذه هي الحياة»

غدًا.. عرض فيلم «فى سوريا» على منصة الهيئة الأردنية للأفلام

المغربية ليلى المليس: الأزمات ترغم المبدعين على الاجتهاد

محمد كسبر: أعكف على كتابة قصص الأطفال في عزلتي