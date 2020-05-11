استقالة سفير مالطا لدى فنلندا بعد تشبيه أنجيلا ميركل بهلتر

استقال سفير مالطا لدى فنلندا بعد أن شبه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالزعيم النازي أدولف هتلر، وفقًا لتقارير إعلامية.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قالت وسائل الإعلام في مالطا إن مايكل زاميت تابونا أدلى بهذه التصريحات في منشور على موقع فيسبوك يوم الجمعة، وقد تم حذفه منذ ذلك الحين.وتردد أنه كتب يقول «منذ خمسة وسبعين عامًا أوقفنا هتلر، من سيوقف أنجيلا ميركل؟ لقد حققت حلم هتلر! للسيطرة على أوروبا».وأقامت الدول في جميع أنحاء أوروبا احتفالات بمناسبة مرور 75 عامًا على انتهاء الحرب العالمية الثانية وهزيمة ألمانيا النازية يوم الجمعة.وقال وزير الشؤون الخارجية في مالطا إيفاريست بارتولو لصحيفة «تايمز أوف مالطا» إنه أمر السفير بإزالة هذا المنشور الذى «يتسم باللامبالاة وعدم مراعاة مشاعر الآخرين » وسيتم إرسال اعتذار إلى ألمانيا.