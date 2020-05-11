تعافى طبيبة وطفلها بعد إصابتهما بفيروس كورونا وخروجهما من عزل قها

أعلنت مستشفي قها المركزي لعزل مرضى فيروس كورونا، عن تعافي طبيبة وطفلها والذين أصيبا بالمرض والقيام العلاج بالمستشفى ليرتفع عدد المتعافين إلى ١٣٤ متعافيًا.وقالت الدكتورة سعاد حتاته نائب مدير المستشفى ورئيس الفريق الطبي الرابع أن، الطبيبة المتعافية هي الدكتورة فاطمة منصور مدرس مساعد الأطفال بمستشفى بنها الجامعي والتي أصيبت أثناء أداء عملها بالمستشفى وتم حجزها بمستشفى قها للحجر الصحي مع طفلها يوسف.