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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

«البرهان»: نتابع بقلق شديد الأحداث القبلية فى مناطق متفرقة بالسودان

الإثنين 11/مايو/2020 - 12:24 ص
عبد الفتاح البرهان
عبد الفتاح البرهان
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أعرب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، عن القلق الشديد لدى مجلسي السيادة والوزراء وأجهزة الدولة التنفيذية والأمنية، جراء الأحداث القبلية المؤسفة التي وقعت في مناطق متفرقة من السودان.

وقال البرهان، إن الأحداث كانت في محصلتها إزهاق لأرواح سودانية عزيزة وإتلاف لأموال وممتلكات سودانية غالية.

وأضاف أن المرحلة المفصلية التي تمر بها السودان تتطلب من الجميع التحلي بروح الوطنية الصادقة، وروح ثورة ديسمبر التي جمعت كل أبناء الشعب السوداني على قلب رجل واحد.

وطالب بأن تسود روح البناء والإخاء استشعارًا للخطر الذي يحدق بالسودان والذي يتطلب التكاتف والترابط وليس الاحتراب أو الاصطفاف القبلي والجهوي، الذي يعيق مهام الفترة الانتقالية ويخالف مبادىء وشعارات الثورة.

ودعا البرهان السودانيين إلى تفويت الفرصة على دعاة الفتنة الذين يسعون إلى هدم قيم المجتمع السوداني السمحة والنبيلة والوقوف إلى جانب صوت الثورة الرامي إلى بناء وطن خال من العنصرية والجهوية، ويسع الجميع.

ووجه القوات النظامية جميعًا بالتصدي لكل من يريد أن يعبث بأمن المواطن والمحافظة عليه بما كفل لها القانون من صلاحيات بلا تردد أو تهاون بل بالحزم والحسم المطلوبين بما يؤمن البلاد والأنفس والأموال.

وتعهد الوقوف ضد المتأمرين وأعداء ثورة الشعب السوداني.

وكانت احتكاكات قبلية اندلعت في ولايتي كسلا (شرق السودان)، وجنوب دارفور (في الغرب)، وأسقطت قتلى وجرحى.

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