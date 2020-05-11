كوريا الجنوبية تدعم أمريكا بـ2 مليون كمامة

أرسلت كوريا الجنوبية مليوني من الكمامات والأقنعة الواقية إلى الولايات المتحدة في دعم طارئ لها ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد.و نقلت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان لوزارة الخارجية الكورية الجنوبية القول، إن ذلك الاجراء جاء بعد اتصال هاتفي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الكوري الجنوبي مون جاي إن في مارس.و قد تم اتخاذ القرار بعد النظر في الإمدادات المحلية للأقنعة الطبية وتفاصيل الوضع، وسيتم توفير تلك الأقنعة للأمريكيين العاملين في المجال الطبي، ومن المتوقع وصول رحلة تنقل تلك الأقنعة يوم غد الموافق 11 مايو بتوقيت الولايات المتحدة.