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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا فى اليمن لـ53 حالة

الإثنين 11/مايو/2020 - 02:40 ص
جريدة الدستور
وكالات
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ارتفعت حصيلة إصابات فيروس كورونا المستجد في اليمن، إلى 53 حالة مؤكدة، بينها 9 حالات وفاة.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، تم رصد 17 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا في عدة محافظات خاضعة لسلطتها حيث تعد عدن جنوبي البلاد، من أكثر المحافظات تضررًا بالوباء، حيث سجلت 35 حالة لوحدها.

وكانت جماعة الحوثي قد سجلت حالتين بوباء كورونا بينها حالة وفاة، وبذلك يكون إجمالي الحالات في اليمن أجمع 53 حالة بينها 9 وفيات.

يأتي ذلك في الوقت الذي تحذر فيه منظمات دولية من عواقب صحية كارثية لوباء كورونا في اليمن إذا انتشر بشكل كبير؛ نظرا لأن القطاع الصحي في البلاد أصبح على حافة الانهيار بسبب الحرب المستمرة.

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