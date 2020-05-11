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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الإحصاء: 23% زيادة بصادرات مصر لإثيوبيا خلال عام

الإثنين 11/مايو/2020 - 07:16 ص
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر لإثيوبيا ارتفعت إلى حدود 24.3 مليون دولار خلال أول شهرين من العام الحالى 2020 مقابل 19.7 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 4.5 مليون دولار خلال عام، بنسبة 23.3%.

ولفت جهاز الإحصاء إلى أن، الصادرات المصرية لأهم الدول الإفريقية قدرت بحوالي 664 مليون دولار خلال شهري يناير وفبراير من عام 2020 مقابل 737.5 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 73.4 مليون دولار.

يشار إلى أن، جملة صادرات مصر لدول العالم ارتفعت إلى حدود 5.388 مليار دولار خلال أول شهرين من عام 2020 مقارنة بـ 5.057 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من عام 2019، بزيادة قدرها 330 مليون دولار خلال عام.

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