رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 11 مايو 2020 الموافق 18 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«الأوقاف» تخاطب «المركزى للإدارة» للإعلان عن 40 وظيفة قيادية

الأحد 10/مايو/2020 - 11:52 م
الأوقاف
الأوقاف
أميرة العناني
طباعة
كشف مصدر مطلع بوزارة الأوقاف عن أن الوزارة خاطبت الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن الإعلان عن 40 وظيفة قيادية.

وأوضح المصدر أن الوظائف تأتي ما بين درجة وكيل وزارة ومدير عام بالديوان العام والمديريات الإقليمية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ومستشفى الدعاة، في إطار خطتها لتطوير الجهاز الإداري بالأوقاف.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انفجار ناقلة وقود فى العاشر من رمضان والسائق يتجنب كارثة (صور)

تعرف على أماكن التركيب.. مميزات «عالية الدقة» لرادار «ساهر 2020» الجديد

الآن.. مسلسل الاختيار الحلقة 17.. الأمن يصفي أبو عبدالله وأبو عبيدة

شفاء 11 حالة جديدة من كورونا في أسوان

الصور

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

image description

السيسي يتفقد بعض المشروعات القومية في القاهرة

image description

آخر قمر عملاق فى 2020

image description

استمرار سوق قرية المتانية في العياط

الأكثر قراءة

النائب العام يصدر قرارات جديدة بشأن تنظيم العمل في النيابات

حقيقة إصابة جميع الموظفين ببنك القاهرة فرع طلعت حرب بفيروس كورونا

تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة.. بالرقم القومى الاستعلام عن صرف الـ500 جنيه

مسلسل الاختيار الحلقة 17.. حزن منسي بعد رحيل والده

إنفوجراف

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

image description

«المرور» تنظم حملة توعية لتجنب الحوادث (إنفوجراف)

image description

المايسترو صالح سليم.. الأب الروحى للأهلى (إنفوجراف)

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

أغرب حكاية عن فوازير رمضان.. قدمها فنان كبير بـ«بدلات رقص وملايات لف»

أسرار علاقة تحية كاريوكا بالرؤساء.. عبد الناصر أوصى بها خيرًا والسادات اختبأ عند أهلها

سر الأمنية الأخيرة لـ فريد الأطرش في مرضه.. حققها جمال عبد الناصر

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

تحذيرات من أن يؤدي تفشي كورونا لتحويل الموارد المخصصة لمكافحة الأمراض الفتاكة

طبيب يوضح العلاقة بين الجلطة الدماغية وفيروس كورونا

فحص طبي لـ 5.4 مليون روسي للكشف عن كورونا

ألمانيا: لا مشكلة في زيارة الأجداد مع الالتزام بقواعد السلامة الصحية

منوعات

وقت الصلاة 2020 في محافظات مصر.. كيفية تحديد اتجاه القبلة

تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة.. بالرقم القومى الاستعلام عن صرف الـ500 جنيه

طريقة رفع البحث على المنصة التعليمية إدمودو Edmodo

لا مكان لمرضى جدد.. كورونا يعصف بالمكسيك

مقالات الرأي
ماجد حبته
لماذا قتل السراج رئيس مخابراته؟
د.كريمة الحفناوى
محنة كورونا وضرورة تعبئة الموارد المحلية
د. منى حلمى
مات بكِلية متعددة الأكياس.. وعاش بشخصية متعددة المواهب
ماجد حبته
كورونا قد يصبح وديعًا!
المزيد

الثقافة

مؤسسة شمس للنشر تطرح رواية «يا ناردين: هذه هي الحياة»

غدًا.. عرض فيلم «فى سوريا» على منصة الهيئة الأردنية للأفلام

المغربية ليلى المليس: الأزمات ترغم المبدعين على الاجتهاد

محمد كسبر: أعكف على كتابة قصص الأطفال في عزلتي