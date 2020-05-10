«الأوقاف» تخاطب «المركزى للإدارة» للإعلان عن 40 وظيفة قيادية

كشف مصدر مطلع بوزارة الأوقاف عن أن الوزارة خاطبت الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن الإعلان عن 40 وظيفة قيادية.وأوضح المصدر أن الوظائف تأتي ما بين درجة وكيل وزارة ومدير عام بالديوان العام والمديريات الإقليمية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ومستشفى الدعاة، في إطار خطتها لتطوير الجهاز الإداري بالأوقاف.