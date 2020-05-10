إسلام إبراهيم يكشف سر نظارته ودوره في «100 وش»

كشف الفنان إسلام إبراهيم، كواليس دوره في شخصية "حمادة" بمسلسل "100 وش"، قائلًا: "المخرجة كاملة أبو ذكري تعاملت مع العمل وكأنه درامي وليس كوميدي وسمحت لنا ببعض الارتجال في سياق الشخصيات، وإذا لم يكن الإفيه مناسب للشخصية كانت ترفضه ووضعت ذلك قاعدة لنا جميعًا في العمل".وأضاف خلال مداخلة هاتفية لإحدى البرامج التلفزيونية، أن إفيه "اتفضل يا مستر عمر كنت لسه هحمر برجر وأبلة ماجي" كان أهم الإفيهات التي لاقت إعاجبًا منها وسمحت باستخدامه في المشاهد.وأشار إلى أن "100 وش"، يمثل أهمية مطلقة له خاصة وأن المخرجة مبدعة في تاريخ العمل الدرامي وهذا أول عمل كوميدي لها مما جعل المسلسل يحقق نجاحًا.وحول نظارته الشهيرة في الدور، قال إبراهيم: "اشترتيها صدفة من أحد الموالات قبل المسلسل وقلت هتنفع واخترتها وقت المسلسل وتقبلت المخرجة كاملة أبو ذكري ده في المسلسل"، مضيفا: "كان لازم ألبس النظارتين فوق بعض للتنكر".