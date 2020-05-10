أحمد الرافعي: إحنا في عُرس أحمد منسي ولازم كلنا نتكلم عنه

علق الفنان أحمد الرافعي، الذي يجسد شخصية "عمر رفاعي سرور" مفتي جماعة أنصار بيت المقدس بمسلسل "الاختيار"، على وصفه موت فرج فودة، بالنفوق، في تدوينة له قال خلالها "إنها المرة الأولى التي يظهر فيها المصريون الفرح لموت إنسان، من تعليق لأحد الكتاب في ذكرى نفوق فرج فودة"، إننا نقول عن التكفيريين الذين وجهوا رصاص سلاحهم لصدور أبنائنا، نفوق، ولا يوجد فرقًا بينهم وبين من وجه رصاص أقلامهم لعقول أبنائنا".وأضاف الرافعي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المُذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأحد، أننا في عُرس للشهيد أحمد المنسي، الذي نجسده في مسلسل "الاختيار"، ولا يجب أن نذكر أشخاصًا آخرين بجانبه، رافضًا التعليق عن تدوينة له هاجم فيها خالد منتصر وإسلام بحيري وغيرهم، موضحًا أن ما نشره من تدوينات منذ عام.وتابع الرافعي قائلًا: "أنتو بتكلموني علشان مشاركتي في "الاختيار" مش علشان تدوينات كتبتها منذ عام، ولا أريد الحديث عن أشخاص".وتابع: "أبويا ربّاني أن الراجل مبيكذبش، وأنا لا أنفي ما نشرته من تدوينات، وأصدقائي نصحوني أن أغلق الصفحة بعد إعادة نشر التغريدات والهجوم عليا ورفضت".وأردف:" أي حد بيكتب رأيه عن أي حاجة على السوشيال ميديا ومحدش بيقوله حاجة، وأنا حصرت التدوينات السابقة على أصدقائي فقط، وأرجو أن أي حد مهما كنت أهنته بشيء مقصود أو غير مقصود يسامحني".