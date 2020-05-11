لهذا السبب حاول العندليب منع لبنى عبد العزيز من العمل مع الأطرش

في حوار أجرته مجلة الكواكب مع مجموعة من الفنانين في ذكرى الفنان فريد الأطرش قالت الفنانة لبنى عبد العزيز: حدث أن تراجعت جماهيرية فريد الأطرش أمام عبد الحليم الذي كان يغار على مكانته الفنية وحرصه على تواجده دائمًا بالقمة، وبالفعل حدث معي شخصيًا موقفًا يؤكد هذا.وتابعت: "بعد النجاح الذي حققه فيلم الوسادة الخالية مع عبد الحليم حافظ عرض علي التمثيل أمام الأطرش في فيلم "رسالة من امرأة مجهولة" وعندما سمع العندليب هذا الخبر غضب جدًا لدرجة حاول إقناعي بعدم التمثيل أمام الأطرش ولكني صممت على قبول الدور لأني كنت أحب فريد الأطرش جدًا".واكملت عبد العزيز: "عندما اقتربت من الاطرش كان يشكو لي دائمًا من أنه مظلوم بين عبد الحليم حافظ والموسيقار محمد عبد الوهاب، والحقيقة كانت هناك غيرة فنية بين العظماء الثلاثة، وهذا طبيعي، ولكن كنت أشفق على فريد من جماهيرية العندليب، ومن الأغاني التي تعشقها أذني ويدق لها قلبي عند سماعها أغنية "مش كفاية يا حبيبي" وبالفعل نجحت نجاح جماهيري كبير، وأتذكر وقتها أن الناس أحبتها كثيرا لدرجة أنها أخذت ترددها لانها كانت خفيفة ولطيفة والحقيقة جميع أغانيه كانت له قاعدة جماهيرية عريضة".