شوقي عن ربط مدارس «البحث» بالمصروفات: ارفعوه إلكترونيا وتفادوها

رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على شكاوي أولياء الأمور بشأن رفض المدارس استلام الأبحاث من الطلاب إلا بعد دفع المصروفات.وقال وزير التعليم في تصريح خاص لـ"الدستور" بعد نقل استقسار بشأن الشكاوى إليه: "ارفعوا البحث على المنصة الإلكترونية وتفادوا المدرسة".وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا عاجلا بشأن بدء تسليم الأبحاث لطلاب النقل والشهادة الإعدادية في المدارس، نبهت فيه على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وأكدت على التأكد على عدم ربط عملية تسليم الأبحاث بأي مصروفات .وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن تسليم الأبحاث لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بدأ أمس السبت الموافق 9 مايو وينتهي 16 مايو.