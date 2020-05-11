يسرا: مشهد المشرحة فى «خيانة عهد» كان صعبًا.. واسترجعت أحزانى بالمسلسل

نجاحات متتالية تحققها حلقات مسلسل "خيانة عهد" واحتلاله التريند لأكثر من مرة خاصة مشهد المشرحة وتوديع يسرا لجثمان ابنها في أحد مشاهد الحلقات السابقة، من المشاهد التي تصدرت محركات البحث على مواقع السوشيال ميديا ووجهت كل قلوب الأمهات في الوطن العربي."الدستور" تحدثت مع الفنانة الكبيرة يسرا التي أبدت سعادتها الكبيرة أن يحتل مسلسلها "خيانة عهد" تريند في الوطن العربي كله، خاصة أنها حتى هذه اللحظات تواصل تصوير باقي أحداث المسلسل.وكشفت يسرا عن كواليس هذا المشهد قائلة إنها أثناء بكائها في هذا المشهد استرجعت أحزانها خاصة في وفاة والدتها العام الماضي، وأضافت: "تعرضت لصدفة غريبة وهي أثناء تصويري بالمقابر فوجئت أنها قريبة التشابه جدًا بمقابر والدتها"، مؤكدة أن هذا المشهد هو الأصعب إنسانيًا بالنسبة لها.واختتمت يسرا بأن النجاح الذي حققه المسلسل يعود لفضل مجهود فريق العمل خصوصًا مايسترو العمل المخرج سامح عبدالعزيز، مشيرة إلى أن جميع الممثلين قدموا مباراة تمثيلة كبيرة وأدائهم الفني كان رائعًا جدًا.مسلسل "خيانة عهد " من بطولة الفنانة يسرا ويشاركها كلا من جومانا مراد وحلا شيحا وعبير صبري وخالد سرحان وخالد أنور وهنادي مهنا وإخراج سامح عبدالعزيز.