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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السياحة العالمية: شرم الشيخ في طليعة المتعافين سياحيًا نهاية 2020

الأحد 10/مايو/2020 - 10:45 م
السياحة
السياحة
فاتن غلاب
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كشفت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، أنه وفقًا لمسح قام به الخبراء المتخصصون في الرصد السياحي والأبحاث السياحية بالمنظمة، فإن منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ستكون أول من يتعافى سياحيًا، إضافة إلى أنها ستكون أولى الوجهات التي تفتح الطلب على السياحة المحلية بشكل أسرع من الطلب على نظيرتها الدولية، بنهايات الربع الثالث أو بحلول الربع الأخير من عام 2020.

وأضافن، في تقريرها، أنه وفقًا لهذه التوقعات فستكون مدن دبي وشرم الشيخ وأبوظبي في طليعة المدن والوجهات السياحية التي ستتعافى سياحيًا، وبخصوص الأنماط السياحية الأسرع في التعافي ستكون السياحة الترفيهية في المقدمة وتأتي بعدها سياحة الأعمال، أما بخصوص باقي المناطق من العالم فموعد بدء التعافي يختلف بخصوصه الخبراء، والذي يرى بعضهم أنه سيكون خلال الربع الأخير من العام الحالي بينما يرى البعض الآخر، خاصة الأمريكيين، أن التعافي لن يبدأ قبل بداية عام 2020.

يُذكر أن المنظمة كشفت عن انخفاض السائحين الدوليين خلال الربع الأول من العام الحالي 2020، بلغت نسبته -22%، حيث انخفض عدد السائحين في مارس بنسبة -57% بعدما بدأ الإغلاق في عديد من الدول وفرض قيود على السفر وإغلاق المطارات والحدود الوطنية على نطاق واسع، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وخلال الربع الأول من العام الحالي (يناير حتى مارس) على مستوى المناطق كانت أعلى نسبة انخفاض في منطقة آسيا والمحيط الهادئ التي بلغت نسبة الانخفاض بها -35%، تليها منطقة أوروبا بنسبة انخفاض -19%، ثم منطقة الأمريكتين بنسبة انخفاض -15%، ثم منطقة إفريقيا بنسبة انخفاض -13%، ثم منطقة الشرق الأوسط بنسبة انخفاض -11%.

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