الوادي الجديد: تعافي حالة جديدة من كورونا وخروجها من «عزل ملوي»

أعلنت لجنة متابعة أزمة فيروس كورونا بمحافظة الوادي الجديد، مساء اليوم، عن تعافى حالة جديدة من الحالات المصابة ووصولها للمحافظة بعد خروجها من مستشفى العزل الصحي بملوي بمحافظة المنيا.وأكدت اللجنة أن الحالات التي تعافت من فيروس كورونا حتى الآن وصلت إلى 8 حالات، وتحويل نتائج التحاليل من إيجابية إلى سلبية، مؤكدة سلبية جميع الحالات اليوم بالمحافظة.وتهيب المحافظة بالمواطنين مساندة جهود المحافظة للحد من الإصابات الجديدة، من خلال الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنزل إلا فى حالات الضرورة القصوى.