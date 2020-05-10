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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الحلقة 17 من مسلسل لعبة النسيان.. رقية تعود للعمل في مؤسسة الشيال

الأحد 10/مايو/2020 - 10:41 م
دينا الشربيني
دينا الشربيني
دعاء عبد المقصود
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تصدرت النجمة دينا الشربيني تريند تويتر بمسلسلها الدرامي الجديد «لعبة النسيان» واستحوذت الحلقة 17 على اهتمام الجمهور بعد عرضها.

تفاصيل الحلقة 17 من مسلسل لعبة النسيان

وبدأت رقية (دينا الشربيني) في التفكير في كلام نادر (على قاسم) بضرورة أن تشغل نفسها بأشياء أخرى بدلا من تذكر الماضي والبحث عن عمل وبدأت رقية بالفعل في تحسين علاقتها بعائلة يحيى الشيال (محمود قابيل).

وتوددت رقية خلال الحلقة لتمارا (هنا داودد) التي تكن لها كراهية كبيرة منذ مقتل والدها أمجد الشيال فبعد أن اكتشفت تمارا خيانة والدها أمجد (أحمد صفوت) حاولت رقية مواجهة تمارا بالحقيقة وان والدها خائن ولكن تمارا دافعت بكل استماتة عن والدها واختبرت رقية انه ربما يكون هناك أسبابًا دفعت والدها لذلك، وهو الآن ميت فلا يمكنه الدفاع عن نفسه.

وتواصل الحلقة أحداثها بين الحاضر والماضي فبعد ان رزق نادر بمولود جديد بدأ في التذكر كيف كان يعاني، من التفرقة بينه وبين شقيقه الأكبر نادر والتي كانت يمارسها والده يحيى الشيال عليه لمصلحة أخيه الأكبر

وتنتهي أحداث الحلقة، بقرار مفاجئ من رقيّة بالعودة إلى العمل مرة أخرى في مؤسسة الشيال، لتحاول أن تكتشف الحقيقة وتسترجع ذاكرتها.

يُعرض مسلسل لعبة النسيان حصريًا على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 10 مساءً و4 والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2، كما تُذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.

وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان، ومن إنتاج iProductions.

مواعيد عرض مسلسل لعبة النسيان على شبكة قنوات mbc مصر


قناة mbc مصر | الساعة 10 مساءً و4 والنصف عصرًا

قناة mbc مصر 2 | الساعة 2 عصرًا و8 مساءً

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