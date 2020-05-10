وائل الإبراشى: «التعايش مع كورونا هو الحل»

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، أصبح جزءا من حياتنا، وعليه فإن التعايش معه هو الحل، موضحًا أن اتباع الإجراءات الطبية والاحترازية أمر ضروري لا مفر منه خلال ممارسة حياتنا خلال الفترة المقبلة، متابعا: "الدولة اتبعت منهج أنها لن تتبع الحظر الشامل، وستواصل الإنتاج مع اتباع الإجراءات الطبية.. سنتعايش مع كورونا ولكن سنطبق القواعد الطبية لمواجهته".وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن البعض يتهكم على من يرتدى الكمامة وهذا أمر سلبى، يجب أن يختفى تمامًا فى زمن كورونا، الذى سيشهد قوانين جديدة تتضمن عقوبات على من لم يرتد الكمامات، متابعا: "الجمع بين اتباع الإجراءات الطبية ومواصلة الإنتاج هو الحل للخروج من أزمة كورونا التى ستستمر معنا لعدة شهور قادمة".ولفت "الإبراشى"، إلى أن فيروس كورونا سيستمر لعدة أشهر، وعلينا التعايش معه، ومعظم دول العالم بدأت تفتح كافة مناحى الحياة تدريجيًا، كون لا أحد يستطيع الاستمرار فى الإغلاق الكلى، مشيرا إلى أننا: "نحتاج إلى اتخاذ خطوات مرتبطة بعقوبات يجب تطبيقها.. وأعتقد أن العقوبات سيتم تطبيقها عقب عيد الفطر المبارك، نوفرها لمن لا يستطيع ونعاقب من لا يلتزم بها".