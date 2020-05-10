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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

فنان سعودي يكشف كواليس إصابة 13 من عائلته بكورونا

الأحد 10/مايو/2020 - 10:36 م
الفنان السعودي عبدالله
الفنان السعودي عبدالله الجميري
أحلام عبدالرحمن
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كشف الفنان السعودي عبدالله الجميري، تفاصيل إصابة 13 فردًا من عائلته بفيروس كورونا بينهم أطفال.

وقال الجميري خلال اتصال عبر "سكايب"، ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، إن والدته عندما ذهبت إلى المدينة المنورة لزيارة والدها المريض، أصيبت بفيروس كورونا المستجد،"كوفيد19"، وترتب على ذلك إصابة 13 من أفراد الأسرة، من بين المصابين أطفال عمرهم شهران.

وأضاف الفنان السعودي:"وأنا الآن في الحجر الصحي مشتبه بإصابتي بكورونا وعليه أنصح الجميع بعدم التهاون مع الفيروس القاتل، اللى ما عنده شئ ضرورى لا يخرج من منزله، الأمر الآن متأزم خدونى عظة أنا فى الحجر الآن.. حرام حد يتصاب بسببك".

ووجه الفنان السعودى، الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولى العهد الأمير محمد بن سلمان على اهتمامهم بعلاج المصابين سواء السعوديون أو الأجانب، وتابع:"القطاع الصحى يوفر كل ما يلزم لعلاج المصابين".

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