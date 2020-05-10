«شباب في صحة مصر» يوزعون وجبات الإفطار بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى

بوجبات ساخنة وتمر وعصائر، أراد شباب سكندري إضفاء روح الشهر الكريم، بتوزيع طعام الإفطار على المسافرين في موعد آذان المغرب، حيث نظم أعضاء مبادرة «شباب في صحة مصر»، اليوم الأحد، فعالية لتوزيع وجبات الإفطار بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي.يقول كريم علاء منسق المبادرة، إن الهدف من المبادرة هو الإحساس بروح الشهر الكريم، وتعويضًا لموائد الرحمن، التي لم تقام هذا العام بسبب جائحة كورونا، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار الفيروس.وأضاف لـ«الدستور» أن فاعلية اليوم استهدفت المسافرين بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي بمدخل محافظة الإسكندرية، حيث تم توزيع الوجبات على السائقين والعاملين، وتم إيقاف السيارات والسرفيس، وتقديم الوجبات قبل موعد الإفطار بدقائق، حتى الانتهاء من توزيع جميع الوجبات.وأوضح، أنه تم توزيع 190 وجبة، وعصائر وتمر، على السائقين والمسافرين، والمسعفين بسيارات الإسعاف، وذلك من خلال الشباب المتطوع في المبادرة.وأشار «علاء» إلى أن مبادرة «شباب في صحة مصر» بدأت منذ بداية أزمة فيروس كورونا لمساندة الدولة في الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال العديد من الفاعليات التي تضمنت التعقيم والتطهير والتوعية وتوزيع الكمامات، وسلع غذائية على المتضررين من تداعيات فيروس كورونا.