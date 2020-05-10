تفاصيل تنفيذ المرحلة الثانية لمحطة معالجة 6 أكتوبر

أكد المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، أنه جار تنفيذ المرحلة الثانية من محطة المعالجة الغربية بالمدينة وتعمل بطاقة إنتاجية نحو 150 ألف متر مكعب يوميا، موضحا أنه يشمل المشروع تنفيذ ٦ أحواض ترسيب ابتدائي و٦٣ حوض تجفيف و٦ أحواض تهوية و١٢حوض ترسيب نهائي و٣حوض خرسانة و٢حوض إحلال و٥ حوض مناورة و٢ حوض حفر.وأوضح رئيس الجهاز أن تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع محطة المعالجة لاستيعاب الزيادة الواردة من مياه الصرف الصحى بالمدينة، بالإضافة إلى أن يشمل المشروع تنفيذ (مبنى إدارى - ورشة - مسجد).