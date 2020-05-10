مقتل 3 من قوات حفظ السلام وإصابة 4 في انفجار بمالي

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، أن ثلاثة من أفراد قوة حفظ السلام التابعة للمنظمة قتلوا، وأصيب أربعة آخرون بجروح بالغة إثر انفجار عبوات ناسفة لدى مرور دورية في شمال مالي، حسبما نقلت قناه "سكاي نيوز" الإخبارية في نبأ عاجل لها.وقال محمد صالح النظيف، رئيس بعثة الأمم المتحدة في مالي، في بيان: "سنبذل كل الجهود لتحديد واعتقال المسؤولين عن هذه الأعمال الإرهابية".وفي 10 مارس الماضي، لقي ثلاثة عناصر من الجيش المالي مصرعهم وجرح اثنان آخران إثر انفجار عبوة ناسفة في سيارة عسكرية كانت تقلهم شمال البلاد.وقال الجيش المالي- في بيان- إن الحادث وقع عند طريق موبتي شمال مالي، مضيفا أن ضحايا الحادث هم حصيلة أولية.