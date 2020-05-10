وصول 233 عالقًا من لندن إلى مطار مرسى علم

استقبل مطار مرسى علم الدولي، مساء اليوم، طائرة العالقين بمطار «هيسرو» بالعاصمة الإنجليزية لندن، وعلى متنها 233، ضمن خطة الدولة لتسهيل عودة المصريين العالقين بالخارج.وأكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة، أنه وصل لمطار مرسى علم الدولي 233 عالقًا قادمين من مدينة لندن، واستقبلهم رجال الحجر الصحي، وتم سحب العينات الخاصة بهم للكشف عن فيروس كورونا وإرسالها للمعامل المختصة لفحصها، مشيرًا إلى أنه تم إجراء التعقيم الفوري للعائدين من الخارج فور وصولهم لأرض المطار ونقلهم لفندق الحجر الصحي المخصص لهم بمدينة مرسى علم.