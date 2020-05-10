«فاروس» يكشف أسباب معدلات التضخم فى أبريل

كشف تقرير صادر عن «فاروس» للأبحاث، أن أسباب تسارع التضخم في أبريل زيادة الطلب على المواد الغذائية التي تسبق عادة شهر رمضان، خاصة على فئات الأغذية والمشروبات.وأظهر النقل ضغوطًا هبوطية على التضخم الشهري، حيث انخفض بنسبة 1.0٪ في أبريل للشهر الثاني على التوالي، وكان الانخفاض مدفوعًا في الغالب بانخفاض أسعار الوقود الذي حددته لجنة تسعير الوقود التي قادت انخفاض أسعار النقل بنسبة 3%.وأعلن البنك المركزي المصري تسجيل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين معدل شهري بلغ 1.0% في أبريل 2020 مقابل معدل بلغ 0.4% في ذات الشهر من العام السابق، ومعدل بلغ 0.4% في مارس 2020.وبالتالي سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 2.5% في أبريل 2020 مقابل 1.9% في مارس 2020.