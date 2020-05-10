لأول مرة.. نجاح جراحة إعادة بناء ثدي بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بمعهد ناصر

نجح الدكتور محمد لطفي أخصائي جراحة التجميل بمعهد ناصر، في إعادة بناء ثدي مريضة بالسرطان بعد استئصاله كاملا باستخدام التصوير والطباعة ثلاثية الأبعاد وحقن الدهون الذاتية والخلايا الجذعية.وقال "لطفي" في بيانٍ له، إن تلك الجراحة تعد هي الأولى من نوعها في مصر وهي الوسيلة الأكثر أمانا في إعادة وهيكلة بناء الثدي سواء بعد استئصال جزء منه أو استئصاله كاملا حيث تم استخدام دهون منطقة البطن وفصل الخلايا الجذعية منها بعد معالجة الدهون بانزيمات كيميائية.وأوضح أنها تفتح باب الأمل لمريضات سرطان الثدي لتجاوز الأزمات النفسية والتشوه الجسدي بعد إجراء جراحات الأورام خاصة وأنها تصلح لأي سن لانها تستخدم دهون ذاتية من جسد السيدة المريضة نفسها، وتهدف عملية اٍعادة بناء الثدي إلى استعادة واٍصلاح مظهر الثدي من الناحية الجمالية بحيث يكون شكله، ومظهره وحجمه سليمًا، بعد اٍجراء عمليات إزالة الأورام.وتابع: كانت عمليات إعادة بناء الثدي تتم باستخدام شريحة عضلية من ظهر المريضة أو شريحة جلدية دهنية من منطقة البطن ويتم زراعتها باستخدام الجراحة الميكروسكوبية والتي كانت تعد من العمليات الأكثر تعقيدا في جراحات التجميل الأمر الذي كان يؤدي بنسبة كبيرة إلى حدوث مضاعفات بعد إجراء الجراحةويؤكد دكتور محمد لطفي أخصائي جراحة التجميل، أن استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد سوف تحدث طفرة في عالم الجراحات التجميلية مثل جراحات الأنف ونحت القوام وجراحات تجميل الثدي والوجه والعمليات التكميلية مثل تعويض الأنسجة المفقودة نتيجة الحروق والحوادث وما بعد استئصال الأورام.