رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 10 مايو 2020 الموافق 17 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

لأول مرة.. نجاح جراحة إعادة بناء ثدي بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بمعهد ناصر

الأحد 10/مايو/2020 - 09:11 م
الدكتور محمد لطفي
الدكتور محمد لطفي
ريم محمود
طباعة
نجح الدكتور محمد لطفي أخصائي جراحة التجميل بمعهد ناصر، في إعادة بناء ثدي مريضة بالسرطان بعد استئصاله كاملا باستخدام التصوير والطباعة ثلاثية الأبعاد وحقن الدهون الذاتية والخلايا الجذعية.

وقال "لطفي" في بيانٍ له، إن تلك الجراحة تعد هي الأولى من نوعها في مصر وهي الوسيلة الأكثر أمانا في إعادة وهيكلة بناء الثدي سواء بعد استئصال جزء منه أو استئصاله كاملا حيث تم استخدام دهون منطقة البطن وفصل الخلايا الجذعية منها بعد معالجة الدهون بانزيمات كيميائية.

وأوضح أنها تفتح باب الأمل لمريضات سرطان الثدي لتجاوز الأزمات النفسية والتشوه الجسدي بعد إجراء جراحات الأورام خاصة وأنها تصلح لأي سن لانها تستخدم دهون ذاتية من جسد السيدة المريضة نفسها، وتهدف عملية اٍعادة بناء الثدي إلى استعادة واٍصلاح مظهر الثدي من الناحية الجمالية بحيث يكون شكله، ومظهره وحجمه سليمًا، بعد اٍجراء عمليات إزالة الأورام.

وتابع: كانت عمليات إعادة بناء الثدي تتم باستخدام شريحة عضلية من ظهر المريضة أو شريحة جلدية دهنية من منطقة البطن ويتم زراعتها باستخدام الجراحة الميكروسكوبية والتي كانت تعد من العمليات الأكثر تعقيدا في جراحات التجميل الأمر الذي كان يؤدي بنسبة كبيرة إلى حدوث مضاعفات بعد إجراء الجراحة

ويؤكد دكتور محمد لطفي أخصائي جراحة التجميل، أن استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد سوف تحدث طفرة في عالم الجراحات التجميلية مثل جراحات الأنف ونحت القوام وجراحات تجميل الثدي والوجه والعمليات التكميلية مثل تعويض الأنسجة المفقودة نتيجة الحروق والحوادث وما بعد استئصال الأورام.

موضوعات متعلقة

حمو بيكا ضحية «رامز مجنون رسمي» اليوم

وزيرة الصحة عن زيادة مصابى كورونا «الدولة عملت اللى عليها»

انفجار ناقلة وقود فى العاشر من رمضان والسائق يتجنب كارثة (صور)

حقيقة إصابة جميع الموظفين ببنك القاهرة فرع طلعت حرب بفيروس كورونا

الصور

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

image description

السيسي يتفقد بعض المشروعات القومية في القاهرة

image description

آخر قمر عملاق فى 2020

image description

استمرار سوق قرية المتانية في العياط

الأكثر قراءة

حقيقة إصابة جميع الموظفين ببنك القاهرة فرع طلعت حرب بفيروس كورونا

قبل إقرارها رسميًا.. تعرف على عقوبة عدم ارتداء الكمامة

وصول 233 عالقًا من لندن إلى مطار مرسى علم

مسلسل الاختيار الحلقة 17.. حزن منسي بعد رحيل والده

إنفوجراف

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

image description

«المرور» تنظم حملة توعية لتجنب الحوادث (إنفوجراف)

image description

المايسترو صالح سليم.. الأب الروحى للأهلى (إنفوجراف)

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

أغرب حكاية عن فوازير رمضان.. قدمها فنان كبير بـ«بدلات رقص وملايات لف»

أسرار علاقة تحية كاريوكا بالرؤساء.. عبد الناصر أوصى بها خيرًا والسادات اختبأ عند أهلها

سر الأمنية الأخيرة لـ فريد الأطرش في مرضه.. حققها جمال عبد الناصر

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

تحذيرات من أن يؤدي تفشي كورونا لتحويل الموارد المخصصة لمكافحة الأمراض الفتاكة

طبيب يوضح العلاقة بين الجلطة الدماغية وفيروس كورونا

فحص طبي لـ 5.4 مليون روسي للكشف عن كورونا

ألمانيا: لا مشكلة في زيارة الأجداد مع الالتزام بقواعد السلامة الصحية

منوعات

تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة.. بالرقم القومى الاستعلام عن صرف الـ500 جنيه

طريقة رفع البحث على المنصة التعليمية إدمودو Edmodo

لا مكان لمرضى جدد.. كورونا يعصف بالمكسيك

راكب أمواج ينجو من هجوم قرش في أستراليا

مقالات الرأي
ماجد حبته
لماذا قتل السراج رئيس مخابراته؟
د.كريمة الحفناوى
محنة كورونا وضرورة تعبئة الموارد المحلية
د. منى حلمى
مات بكِلية متعددة الأكياس.. وعاش بشخصية متعددة المواهب
ماجد حبته
كورونا قد يصبح وديعًا!
المزيد

الثقافة

مؤسسة شمس للنشر تطرح رواية «يا ناردين: هذه هي الحياة»

غدًا.. عرض فيلم «فى سوريا» على منصة الهيئة الأردنية للأفلام

المغربية ليلى المليس: الأزمات ترغم المبدعين على الاجتهاد

محمد كسبر: أعكف على كتابة قصص الأطفال في عزلتي