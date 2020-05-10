أكبر متعافية من كورونا بـ«أبوخليفة» تروي رحلتها مع الوباء (فيديو)

قالت سميرة حامد، 84 سنة، أكبر متعافية من فيروس كورونا المستجد بحجر أبوخليفة الصحي في محافظة الإسماعيلية، إنها لم تتوقع نجاتها من هذا الوباء الذي اجتاح العالم.وأضافت «سميرة» في تصريحات لـ«الدستور»: «دخلت مستشفى العزل يوم 19 مارس وكنت أظن أنني لن أخرج مرة آخرى، لكن تفاجئت بالرعاية الطبية المتميزة داخل المستشفى، بداية من مدير المستشفى الدكتور علي حطب، وكافة الأطقم الطبية بالمستشفى والتمريض، فالخدمة مميزة، فضلًا على المعاملة ومراعاة نفسية المريض.. وطالما مصر فيها شباب مثل الطاقم الطبي لأبوخليفة، لاخوف عليها».