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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

المفتي يوضح حكم إعطاء أموال الصدقات للمستشفيات

الأحد 10/مايو/2020 - 08:02 م
شوقي علام،
شوقي علام،
رباب الأهواني
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أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، حكم إعطاء الزكاة والصدقات للمستشفيات؛ لتوفير المستلزمات الطبية في ظل أزمة كورونا، قائلًا:" إن هناك 8 مصارف للزكاة جاءت في قول الله سبحانه وتعالى:" إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ"، بينهم 2 لم يعودوا موجدين في العصر الحاضر وهما في الرقاب وفي المؤلفة قلوبهم، ويتبقى الفقراء والمساكين والعاملين على أموال الزكاة في المؤسسات الخيرية، والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل.

وأضاف مفتي الجمهورية خلال حواره ببرنامج "نور النبي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامي حمدي رزق، اليوم، أنه لا مانع من إعطاء المستشفيات والأبنية بقدر معين توسيع في مدلول في سبيل الله، ولا مانع من إعطاء أموال الصدقات للمستشفيات والأدوية التي تصرف للفقراء والمساكين توسعة في مدلول في سبيل الله.

وأكد أن الشريعة جاءت لتحرير الإنسان ومساواته بالآخر، فلا فرق لأعجمي على أعجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح، مؤكدًا أن معظم مصارف الزكاة تتعلق بالإنسان وليس البنيان، ولذلك يفضل أن نغني الإنسان أولًا ثم بعد ذلك تقدم الزكاة في سبيل الله وابن السبيل.

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