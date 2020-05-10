بوتين: الإرهاب حاول تفكيك روسيا من الداخل قبل 20 عاما

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الذين مولوا الإرهاب في شمال القوقاز الروسي قبل 20 عاما، أرادوا تفكيك روسيا من الداخل، وكانت الفرصة متاحة لتنفيذ خططهم.وأضاف بوتين، في حديث كرسه للذكرى العشرين لهزيمة الإرهاب في شمال القوقاز تم تسجيله في قرية بوتليخ في داغستان في 12 سبتمبر 2019، ونشر اليوم لأول مرة، أن هذه المحاولات لم تقتصر على القوقاز، بل سجلت في الشمال، والشمال الغربي، ووسط البلاد، وفي منطقة الأورال، وفي كل مكان.كانت مدونة وموجودة في ما يسمى بدساتير مختلف الجمهوريات، في 60 منها في هذه الدساتير أو المواثيق، دون كل شيء باستثناء عبارات انتماء هذه الكيانات لروسيا الاتحادية"، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".