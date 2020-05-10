الشحات العزازي: اطمع في كرم الله واطلب منه ما تريد (فيديو)

قال الشيخ الشحات العزازي، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الإنسان لا بد أن يلجأ ويتضرع إلى لله سبحانه وتعالى، إذا أغلقت أمامه كل الأبواب، فالله لن يغلق أبوابه.وأضاف العزازي خلال حواره ببرنامج "نور النبي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامي حمدي رزق: "الإنسان لا بد أن يتضرع ويلجأ إلى الله فإذا أغلقت أمامه كل الأبواب باب الله لا يغلق أبدًا، وإذا استعصت عليه كل الأمور فإن الله يدبر كل أمر".وتابع: "لا تجعل في الرجاء لربك سقف، واطمع في كرم الله كما تريد، واسأل ربك كما تريد وارضى من الله بما يعطي، فالرسول قال خزائن الله مليئة لا تنفض أبدًا، وعطاءات الله تقتصر على أي شيء، وإذا أردت صحة أو مال أو أمن أو أي شيء أعطاك".وأردف: "على العبد أن يتضرع إلى لله ويقول يا من يملك كل شيء قد أغلقت أمامي كل الأبواب ولا يملك العباد أي شيء وقد وقفنا جميعًا على بابك، ويقف المسلم والمسيحي واليهودي والكل يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى تضرعًا، فإذا تضرع أي من عباده لن يغلق الله أبوابه أمامهم".واختتم: "الله يستحي من العبد لأن الله حيي كريم، وإذا جاء أحد من عباد الله يبكي له ويقول يا رب اعطني فيرحمه لأنه يحبه، الله هو الذي وفقه ولولا أراد أن يقبله ما وفقه".