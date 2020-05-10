أونتاريو الكندية تسجل أقل إصابات يومية بكورونا منذ مارس الماضي

أعلنت مقاطعة أونتاريو الكندية، اليوم الأحد، تسجيل 294 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وهو أدنى رقم يومي للحالات الجديدة منذ 31 مارس الماضي، وذلك لأن خلال الأسابيع القليلة الماضية، كان عدد الحالات الجديدة اليومية إلى حد كبير أكثر من 300.وقال ديفيد جينسين المتحدث باسم وزارة الصحة في أونتاريو - في تصريح: "إن أعداد الحالات تعتمد على مدى سرعة دخول الوحدات الصحية لبياناتها"، موضحًا أن هناك 260 حالة جديدة في اليوم الأخير من مارس، مضيفا "من المرجح أن تستمر الأرقام في التذبذب صعودا وهبوطا".وسجلت كندا اليوم أيضا 35 حالة وفاة، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 4728 حالة، كما بلغ إجمالي عدد الإصابات 67985 حالة.ومن جانبه، أعرب رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو عن قلقه إزاء إعادة فتح المدارس والشركات في مقاطعة كيبيك، مؤكدا أن البلاد لم تصل إلى مرحلة التعافي من فيروس كورونا المستجد.ودعا زعيم الحزب الليبرالي - في مؤتمره الصحفي اليومي - إلى توخي الحذر في رفع إجراءات العزل لتجنب عودة محتملة إلى الخلف، معربا عن قلقه إزاء الوضع في مونتريال، البؤرة الكبيرة لفيروس كورونا المستجد في كندا.وقال ترودو "أنا قلق جدا على المواطنين في مونتريال"، مذكرًا بأنه ينحدر من مقاطعة كيبيك وكان نائبا في البرلمان عن إحدى دوائرها.وكان من المقرر في البداية أن تعيد مونتريال فتح مدارسها وساحات الرعاية النهارية والشركات يوم غد الاثنين، لكن رئيس وزراء كيبيك فرانسوا ليجولت دفع ذلك إلى 25 مايو وسط انتقادات شديدة.ومع وجود 18435 حالة إصابة بفيروس كورونا، و1727 حالة وفاة، تعد مونتريال إلى حد بعيد المنطقة الأكثر تضررا في كندا ومركز تفشي المرض في البلاد.