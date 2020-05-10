مسلسل الاختيار الحلقة 17.. حزن منسي بعد رحيل والده



مسلسل الاختيار الحلقة 17

كما يقوم أبو عبدالله بتكليف هشام عشماوي بالسفر ليترأس مجموعة من التكفيريين في الوادي الجديد، كما كلف عماد الذي يقدم شخصيته عابد عناني بأن يترأس مجموعة من التكفيريين في الصحراء الغربية ولأول مرة يفترق عشماوي وعماد، ويبدأ التكفيريين في تنفيذ مرحلة إثارة الفزع والرعب في القلوب بعدما أعلنوا عن أنفسهم الفترة الماضية.

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جدير بالذكر أن مسلسل الاختيار بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي والنجمة دينا فؤاد و كما يشارك أيضا مها نصار و كما يشارك أيضا ضياء عبدالخالق وكما يشارك أيضا إنعام سالوسة و كما يشارك أيضا محمود حافظ، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج تامر مرسي، ويعرض يوميًا على قناة on e في تمام الساعة التاسعة مساءً. جدير بالذكر أن مسلسل الاختيار بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي والنجمة دينا فؤاد و

يبدأ مسلسل الاختيار الحلقة 17 على قناة "on e" بعد قليل وتشهد العديد من الأحداث الهامة، حيث يتوفى والد المنسي والذي يقدم شخصيته الفنان أحمد فؤاد سليم بعدما يدخل في غيبوبة كبدية، وتواجد نجله أحمد المنسي بجانبه في لحظاته الأخيرة ويحزن بشدة عندما يعلم وفاة والده حيث وقف أمام غرفة العناية المركزة والدموع تفر من عينيها.