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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مسلسل الاختيار الحلقة 17.. حزن منسي بعد رحيل والده

الأحد 10/مايو/2020 - 08:10 م
منسي
منسي
أمير محمد خالد
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يبدأ مسلسل الاختيار الحلقة 17 على قناة "on e" بعد قليل وتشهد العديد من الأحداث الهامة، حيث يتوفى والد المنسي والذي يقدم شخصيته الفنان أحمد فؤاد سليم بعدما يدخل في غيبوبة كبدية، وتواجد نجله أحمد المنسي بجانبه في لحظاته الأخيرة ويحزن بشدة عندما يعلم وفاة والده حيث وقف أمام غرفة العناية المركزة والدموع تفر من عينيها.

مسلسل الاختيار الحلقة 17


كما يقوم أبو عبدالله بتكليف هشام عشماوي بالسفر ليترأس مجموعة من التكفيريين في الوادي الجديد، كما كلف عماد الذي يقدم شخصيته عابد عناني بأن يترأس مجموعة من التكفيريين في الصحراء الغربية ولأول مرة يفترق عشماوي وعماد، ويبدأ التكفيريين في تنفيذ مرحلة إثارة الفزع والرعب في القلوب بعدما أعلنوا عن أنفسهم الفترة الماضية. 

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جدير بالذكر أن مسلسل الاختيار بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي والنجمة دينا فؤاد وكما يشارك أيضا مها نصار وكما يشارك أيضا ضياء عبدالخالق وكما يشارك أيضا إنعام سالوسة وكما يشارك أيضا محمود حافظ، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج تامر مرسي، ويعرض يوميًا على قناة on e في تمام الساعة التاسعة مساءً.

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