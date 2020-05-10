مليون جنيه تأمين «اليومية».. تفاصيل لائحة «الأعلى للإعلام» لتأسيس الصحف

اشترطت لائحة التراخيص التي أصدرها المجلس الأعلى للإعلام، اليوم، في تأسيس الصحف الورقية أو الإلكترونية التي تُصدرها الأشخاص الطبيعية أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو الأحزاب السياسية، أن تُودع عن كل إصدار مبلغ تأميني في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري.وأضافت اللائحة: "يكون هذا المبلغ مليون جنيه مصري للإصدار اليومي، و900 ألف جنيه للإصدار الأسبوعي، و800 ألف جنيه للإصدار الشهري أو الإقليمي اليومي، و700 ألف جنيه للإصدار الإقليمي الأسبوعي، و600 ألف جنيه للإصدار الإقليمي الشهري؛ للوفاء بالمتطلبات المالية للصحيفة الورقية أو الإلكترونية حال توقفها عن الصدور وتخلفها عن سداد التزاماتها أو ديونها.كما تزداد هذه المبالغ بنسبة 10% كل خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.