الكويت وفرنسا تبحثان الجهود المشتركة لمواجهة كورونا
الأحد 10/مايو/2020 - 07:36 م
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بحث نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجارالله، اليوم الأحد، مع القائم بالأعمال في سفارة فرنسا لدى الكويت، إليزابيث باربيير، الجهود المشتركة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).
كما بحث الجارالله وباربيير، خلال اللقاء الذي عقد بديوان عام وزارة الخارجية الكويتية، عددا من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.
كما بحث الجارالله وباربيير، خلال اللقاء الذي عقد بديوان عام وزارة الخارجية الكويتية، عددا من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.