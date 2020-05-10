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الأحد 10 مايو 2020 الموافق 17 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

تأجيل أداء اليمين الدستوري للحكومة الإسرائيلية الجديدة

الأحد 10/مايو/2020 - 06:44 م
نتنياهو
نتنياهو
سارة الشلقاني
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أجل الاحتلال الإسرائيلي موعد أداء الحكومة الجديدة لليمين الدستوري إلى الخميس المقبل، بدلا من الأربعاء.

وجاء تأجيل موعد أداء الحكومة الإسرائيلية الجديدة لليمين الدستوري بسبب الزيارة المقررة لمايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، إلى تل أبيب، الأربعاء المقبل، حسبما أذاعت قناة الكنيست الإسرائيلي.

واتفقا بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، وبيني جانتس رئيس حزب "أزرق أبيض" اليساري، على تشكيل حكومة وحدة، يترأسها بنيامين أولا لمدة عام ونصف.

وأعلن حزب يمينا الإسرائيلي، الذي يترأسه نفتالي بينيت، وزير جيش الاحتلال الحالي، اليوم الأحد، أنه لن يشارك في الحكومة الجديدة، مشيرًا إلى أنه سينضم إلى المعارضة.

وأوضح الحزب اليميني أنه لن يشارك في الحكومة الجديدة بعد رفض مطالبه، خلال الاجتماع المطول الذي عقد مع حزب الليكود، قائلا إن الحكومة الجديدة ذات طابع يساري وليس العكس.
ولم يفصح حزب يمينا- حتى الآن- عن المطالب التي ناقشها خلال الاجتماع مع الليكود.

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