البابا تواضروس يستقبل رئيس المحكمة الدستورية العليا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اليوم المستشار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة الدستورية العليا.ورافق رئيس المحكمة الدستورية خلال زيارته نوابه وهم المستشار بولس فهمي إسكندر والدكتور حمدان فهمي أبو شاهد والدكتور محمد عماد النجار والمستشار الدكتور عبدالعزيز سلمان والمستشار الدكتور طارق عبدالجواد شبل والمستشار طارق عبدالعليم أبو العطى، وأيضًا المستشار تامر ريمون رئيس بهيئة المفوضين بالمحكمة وذلك للتهنئة بالأعياد.وكان قداسة البابا تواضروس الثاني قد تلقى اليوم، مكالمة هاتفية من بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، قد دعا خلالها للصلاة لأجل السلام بالعالم.