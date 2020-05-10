«الزراعة» تنظم ورش عمل «الأمان الحيوى بالمعامل»

بدأ مركز التدريب والتعلم والاستشارات بمعهد بحوث صحة الحيوان بوزارة الزراعة، في تنظيم فعاليات ورش العمل الخاصة بالأمان الحيوي بالمعامل والتي ينظمها مركز التدريب والتعلم والاستشارات بمعهد بحوث الصحة الحيوانية (المعهد الرئيسي) بمشاركة نخبة من خبراء الامان الحيوي بمصر والحاصليين على شهادة الاعتماد الدوليه (IFBA)، بناءً على توجيهات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.وقال الدكتور ممتاز شاهين، مدير معهد صحة الحيوان - في تصريحات صحفية - إن هذه الدورة تمت بحضور 27 باحثًا من معملي الزقازيق وبنها وذلك بمساعدة فريق تكنولوجيا المعلومات IT، موضحًا أن هذه الدورات تستهدف رفع كفاءة العاملين والباحثين في المعهد بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للجهات المعنية.ومن جانبة، قال الدكتور عصام كامل مدير مركز التدريب والتعلم والإستشارات بالمعهد إنه من المقرر أن يتم تنظيم عدد من ورش العمل والبرامج التدريبية باستخدام تقنيات الفيديو كونفرنس كأحد الإجراءات التي تستهدف تحقيق التباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان رسميًا عن مواعيد هذه الدورات التدريبية المتاحة لدى مركز التدريب والتعلم والاستشارات.وأضاف كامل أنه من المقرر يتم يتم تنظيم ورش عمل متتالية على مدار شهر عن طريق استخدام ال video conference، ويمكن الاستفسار بالاتصال على الأرقام: 01007842378 و01154789089.