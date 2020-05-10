«احتفظ برأسها في الثلاجة».. تأجيل محاكمة عامل قتل نجلته بالإسكندرية

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد المطلب محمد نصر، رئيس المحكمة، تأجيل محاكمة عامل متهم بقتل نجلته وتقطيعها بسكينة وإلقائها في صناديق القمامة لسوء سلوكها إلى جلسة 6 يونيو المقبل لاستكمال محاكمته.

صدر القرار بعضوية كل من المستشارين أحمد عزت مزيد، وياسر حسن مدبولي، وسكرتير الجنايات كيرلس الرواي.

ترجع أحداث القضية رقم 19136 لسنة 2019 قسم شرطة المنتزة ثالث، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثالث بالعثور على أجزاء لجثة فتاة في العقد الثالث من العمر في أكياس القمامة بدائرة القسم.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث القسم، أن المتهم م.م.ص، عامل والد المجني عليها أ.م.م، والتي كانت تقطن معه في الشقة بعد انفصالها عن زوجها وبعد علمه أن نجلته سيئة السمعة قرر الانتقام منها بأن خنقها بكيس وسادة حتي كتم أنفاسها وفارقت الحياة وقطع الجثة أجزاء وألقي بها في القمامة واحتفظ بالرأس لمدة في الثلاجة حتي لا يتعرف الأمن عن هويتها.

وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليه وبعرضه على النيابة العامة والتى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.